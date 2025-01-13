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Россиян предупредили о появлении новых способов мошенничества с ИИ

Аферисты, вероятно, будут использовать сгенерированные звуки и изображения.
Сергей Лебедев 2025-01-13 13:51:38
© Фото: Niklas Graeber, dpa, Global Look Press

В наступившем году мошенники могут прибегнуть к новым способам обмана с использованием искусственного интеллекта. Об этом в разговоре с RT предупредил профессор и доктор юридических наук Иван Соловьев.

Эксперты предполагают, что аферисты будут пытаться вводить в заблуждение своих жертв при помощи сгенерированных звуков и изображений.

«Будут выработаны новые способы обмана и вербовки», - отметил юрист.

Ранее в беседе со «Звездой» заместитель директора Института высокотехнологичного права НИУ МИЭТ Генрих Девяткин рассказал, как можно легко распознать дипфейк или робота во время телефонного разговора. По его словам, достаточно задать звонящему несколько простых вопросов: «Какая сейчас погода? » и «Какой сегодня день?». В эти моменты можно будет заметить нехарактерные для человека паузы.

Ситуация со сгенерированными аудиосообщениями в мессенджерах обстоит сложнее. При получении сомнительного сообщения лучше перезвонить адресату, чтобы убедиться в подлинности. С видеосвязью все проще - нужно попросить собеседника поднять руку. Искусственный алгоритм сделать это мгновенно не может.

#в стране и мире #искусственный интеллект #ии #Мошенники #обман #дипфейк
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