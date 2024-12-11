Расчет Д-30 уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Расчет буксируемого орудия Д-30 мотострелкового соединения группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике. Кадры боевой работы российских артиллеристов публикует Минобороны России.

«Получив координаты цели от разведчиков соединения, артиллеристы навели орудие и точными выстрелами уничтожили опорный пункт противника, замаскированный в лесополосе», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Чтобы орудие при наблюдении со стороны противника сливалось с окружающим пространством, его спрятали среди деревьев под навесом и накрыли маскировочной сетью. На записи можно увидеть, как артиллеристы производят необходимые вычисления и ведут огонь.

В описании к видео сказано, что стрельбу корректировали с помощью беспилотников. Их же камеры фиксировали результаты ударов. После огневого поражения цели артиллеристы замаскировали орудие и укрылись в блиндажах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.