ВС РФ ударили «Кинжалами» по инфраструктуре Украины в ответ на теракты Киева

Поражены объекты ВПК, газо-энергетического комплекса, инфраструктура военного аэродрома.
2025-11-03 12:14:45
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российская армия ночью нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования по объектам Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что ВС РФ применили в том числе и гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал».

В результате удара поражены предприятия военной промышленности, объекты газо-энергетического комплекса Украины, которые обеспечивали их работы, а также инфраструктура военного аэродрома, ремонтная база вооружения и военной техники ВСУ.

В Минобороны подчеркнули, что удары наносились в ответ на террористические атаки Киева на гражданские объекты в России.

Кроме того отмечается, что средствами ПВО сбиты управляемая авиабомба, реактивный снаряд HIMARS и 365 вражеских беспилотников.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о 64 сбитых украинских беспилотниках над территорией Российской Федерации. Дежурные средства ПВО сработали в Саратовской, Ростовской, Волгоградской, Белгородской областях и Ставропольском крае.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

 

#Минобороны России #пво #кинжал #Высокоточное оружие #удар #групповой удар
