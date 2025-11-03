«Играет на два фронта»: политолог объяснила, почему Вучич решил продавать боеприпасы ЕС

Заявление президента Сербии Александра Вучича о продаже Евросоюзу боеприпасов является игрой на два фронта. Такое мнение выразила в беседе со «Звездой» политолог Анна Арямова.

«Мы не раз слышали от разных представителей власти, от Вучича, в том числе, о том, что Сербия всячески вместе с Россией, благодарны ей и отворачиваться от нее не собираются. Тем не менее, есть и прозападные русофобские силы внутри страны. Поэтому мы часто за последние на полгода слышим заявления, что Сербия хочет и поддерживать линию Европы, потому что зависит от него по многим показателям», - пояснила эксперт.

По словам собеседницы телеканала, эта практика не является необычной со стороны Белграда. В то же время Арямова допустила, что в Сербии выступят с заявлением, что не будут отворачиваться от Москвы.

Политолог также выразила мнение, что прозападные силы стремятся включить Сербию в Евросоюз. Однако сейчас блок не готов принимать новых членов, у которых «проблемная экономика».

Ранее сообщалось, что Вучич заявил о готовности продавать Евросоюзу боеприпасы без особых условий. Он подчеркнул, что клиенты могут использовать эту продукцию по своему усмотрению. Стране же важен стабильный и долгосрочный контракт для планирования производства.