МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Су-34 сбросил авиабомбы на украинский склад боеприпасов

Авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции позволяют летчикам наносить удары по вражеским целям не заходя в зону действия ПВО.
2025-11-02 10:38:10
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанес бомбовый удар по складу с боеприпасами ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». По заданным координатам сбросили авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

Экипажи ВКС регулярно наносят удары по целям националистов киевского режима в зоне спецоперации. Так, 31 октября, был уничтожен мост через реку Волчья на территории Днепропетровской области. Этой переправой боевики ВСУ пользовались для доставки военной техники, боеприпасов и других материальных средств. Кроме того, по мосту происходила ротация украинских сил.

Успешное уничтожение пролета моста подтвердилось кадрами объективного контроля. Российское военное ведомство уточнило, что они были получены в режиме реального времени.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#вкс россии #су-34 #ВСУ #спецоперация #авиабомбы с УМПК
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 