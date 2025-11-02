Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанес бомбовый удар по складу с боеприпасами ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». По заданным координатам сбросили авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

Экипажи ВКС регулярно наносят удары по целям националистов киевского режима в зоне спецоперации. Так, 31 октября, был уничтожен мост через реку Волчья на территории Днепропетровской области. Этой переправой боевики ВСУ пользовались для доставки военной техники, боеприпасов и других материальных средств. Кроме того, по мосту происходила ротация украинских сил.

Успешное уничтожение пролета моста подтвердилось кадрами объективного контроля. Российское военное ведомство уточнило, что они были получены в режиме реального времени.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.