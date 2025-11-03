Бойцы Бундесвера пожаловались на языковой барьер, который не позволяет им нормально коммуницировать с другими военными НАТО во время учений в Литве. Об этом пишет издание Life, со ссылкой на газету Die Welt.

В статье приводятся слова немецкого военнослужащего по имени Флориан, который нелестно отозвался об организации международных учений Североатлантического альянса.

«Наш язык для радиопереговоров — английский, но не все хорошо говорят по-английски. Недавно я запросил навесной огонь, а бельгийская сторона не поняла сразу. В случае войны это могло бы стать проблемой», - рассказал Флориан.

По словам бойца, точность ударов напрямую зависит от уровня коммуникации между военнослужащими, а языковой барьер становится в этой ситуации критической проблемой. Кроме того, немец пожаловался на неразбериху в радиопереговорах, так как многие бойцы разговаривают на смеси фламандского, французского и английского языков, превращая каждый сеанс связи в настоящее испытание для слуха.

О низком уровне профессионализма европейских военных говорят также их регулярные неудачи даже в мирное время. Так, недавно сразу десять норвежских военнослужащих заблудились у границы России во время учений.