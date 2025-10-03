МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Норвегии потеряли пять военных, которые отрабатывали навыки незаметности

Изначально потерялись десять человек. Пока удалось найти только пятерых военных.
Екатерина Пономарева 2025-10-03 04:23:34
© Фото: Yauhen Yerchak, Global Look Press

В Норвегии ищут пятерых призывников, которые потерялись во время учений у границы России в Финнмарке. Об этом сообщает телеканал TV2.

По их данным, солдаты отрабатывали навыки незаметности. Теперь пропавших ищут с помощью собак, дронов и вертолетов.

Полиция Норвегии думает, что военные могли перепутать время или просто заблудиться. Также они рассматривают версию с несчастным случаем.

По словам местной полиции,  всего десять солдат не вернулись с учений. Трое позже вышли сами к оговоренному месту. Двоих нашли с вертолета. Остальных до сих пор разыскивают.

#в стране и мире #военные #норвегия #призывники
