В Норвегии потеряли пять военных, которые отрабатывали навыки незаметности

В Норвегии ищут пятерых призывников, которые потерялись во время учений у границы России в Финнмарке. Об этом сообщает телеканал TV2.

По их данным, солдаты отрабатывали навыки незаметности. Теперь пропавших ищут с помощью собак, дронов и вертолетов.

Полиция Норвегии думает, что военные могли перепутать время или просто заблудиться. Также они рассматривают версию с несчастным случаем.

По словам местной полиции, всего десять солдат не вернулись с учений. Трое позже вышли сами к оговоренному месту. Двоих нашли с вертолета. Остальных до сих пор разыскивают.