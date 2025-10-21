МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Британии заявили о готовности отправить войска на Украину

Лондон выделит миллионы фунтов стерлингов на размещение военнослужащих.
Константин Денисов 2025-10-21 06:12:37
© Фото: Christophe Gateau, dpa, Globallookpress

В Великобритании готовы отправить войска на Украину. С таким заявлением выступил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили.

«Я уже пересматриваю уровни готовности наших вооруженных сил и ускоряю выделение миллионов фунтов стерлингов на подготовку к возможному развертыванию на Украине», - приводит его слова Sky News.

Речь идет о дислокации войск после завершения конфликта. Хили сообщил о планах размещения военного контингента в ходе ежегодной лекции лорда-мэра по вопросам обороны и безопасности.

Ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп планируют встретиться в Будапеште, чтобы обсудить мирное урегулирование ситуации на Украине. Подготовкой встречи займутся министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио, которые уже успели переговорить по телефону.

По информации Financial Times, в ходе недавнего визита Владимира Зеленского в США Трамп поставил ему ультиматум: либо Киев принимает условия России, либо Украина будет уничтожена.

#в стране и мире #войска #Украина #Дональд Трамп #Владимир Путин #Великобритания #Владимир Зеленский
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 