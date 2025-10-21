В Британии заявили о готовности отправить войска на Украину

В Великобритании готовы отправить войска на Украину. С таким заявлением выступил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили.

«Я уже пересматриваю уровни готовности наших вооруженных сил и ускоряю выделение миллионов фунтов стерлингов на подготовку к возможному развертыванию на Украине», - приводит его слова Sky News.

Речь идет о дислокации войск после завершения конфликта. Хили сообщил о планах размещения военного контингента в ходе ежегодной лекции лорда-мэра по вопросам обороны и безопасности.

Ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп планируют встретиться в Будапеште, чтобы обсудить мирное урегулирование ситуации на Украине. Подготовкой встречи займутся министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио, которые уже успели переговорить по телефону.

По информации Financial Times, в ходе недавнего визита Владимира Зеленского в США Трамп поставил ему ультиматум: либо Киев принимает условия России, либо Украина будет уничтожена.