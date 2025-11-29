МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Жилые дома повреждены и два человека пострадали от БПЛА в Волгограде

Удары пришлись на жилые дома и склад по нескольким адресам.
Владимир Рубанов 29-11-2025 08:09
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Два человека пострадали в Волгограде при ночной атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров.

По его словам, один человек ранен на улице Маршала Еременко, где был поврежден склад стройматериалов. Другой пострадал в жилом доме по улице Невской. Обоим не понадобилась госпитализация.

Ночью средства противовоздушной обороны отразили атаку на регион, добавил губернатор. Удары пришлись на жилые дома по нескольким адресам. Там повреждены окна, пожарные устраняют локальные возгорания.

Сотрудники оперативных служб и муниципальные чиновники уточняют ситуацию. В городе приводят в готовность пункты временного размещения.

Ночью над российскими регионами сбили 103 украинских дрона. Средства ПВО перехватили и уничтожили 26 БПЛА над Белгородской областью, 20 - над Ростовской, 19 - в Крыму.

#Волгоград #беспилотники #атака #пострадавшие #губернатор #Андрей Бочаров
