В МВД назвали признаки фейковых сообщений от мошенников

Мошенники рассчитывают, что люди быстро откликнутся на сообщения от близких и переведут нужную сумму денег.
Екатерина Пономарева 29-11-2025 08:25
© Фото: Bulkin Sergey, Global Look Press

Внезапные сообщения от близких и знакомых с просьбой одолжить немного денег могут быть от мошенников, которые взломали аккаунт. Об этом предупредили в МВД России.

По их данным, аферисты рассчитывают, что люди быстро откликнутся на сообщения от близких и переведут нужную сумму денег. Сначала мошенники взламывают личные аккаунты пользователей в социальных сетях. А затем отправляют с него сообщения с просьбой прислать деньги в долг друзьям и знакомым от имени жертвы.

При подобных мошеннических схемах рассылках аферисты используют файлы формата .apk. В них находятся установочные пакеты вредоносных программ. С помощью таких рассылок злоумышленники могут удаленно подключиться к телефону жертвы.

Ранее в МВД РФ предупредили, что аферисты придумали новую схему обмана россиян. Теперь они под видом работодателей просят оформить кредитную карту. По их словам, карта нужна для рабочих нужд. Мошенники будут переводить на счет деньги для работы.

