В МВД предупредили о новом виде мошенничества под видом работодателей

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Теперь они под видом работодателей просят оформить кредитную карту. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы МВД РФ.

Одна из потерпевших обратилась в полицию. Она рассказала, что нашла удаленную работу по заполнению карточек товаров на маркетплейсах. С ней связались мошенники, которые представились работодателями, и предложили пройти бесплатное обучение. Девушка согласилась.

Затем преступники попросили жертву оформить кредитную карту. По их словам, карта нужна для рабочих нужд. Мошенники будут переводить на счет деньги для работы. Потерпевшая сделала несколько переводов по карте и ни работу, ни деньги не получила.

Ранее в МВД рассказали о другой схеме мошенников с подработками на маркетплейсах. Аферисты предлагают легкий заработок, не требующий какой-либо квалификации, затем убеждают перевести им средства под предлогом «повышения рейтинга» и «выкупа товара».