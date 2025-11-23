Орбан после встречи с Путиным поужинал борщом, салом и блинами с икрой

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с президентом России Владимиром Путиным поужинал с ним в ресторане напротив Кремля. Об этом сообщили в РИА Новости.

По их данным, Орбан заказал блины с икрой форели. Блинчики подают с пампушками, зеленым луком и тертым яйцом - белок и желток отдельно. Икра подается на отдельной тарелке из стекла.

В качестве первого блюда венгерский чиновник попробовал борщ с соленьями. Столик в ресторане был заказан заранее. В этот день заведение не было закрыто на спецобслуживание и было доступно и другим гостям.

Также Орбан насладился традиционным русским блюдом пельменями «Сибирские». К нему венгерскому премьер-министру подали сало в шелухе. К нему официанты принесли бородинский хлеб.

Ранее в Москве завершились российско-венгерские переговоры. Двусторонняя встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана продлилась почти четыре часа. Переговоры проходили в закрытом формате.