БПЛА сожгли замаскированный танк на Краматорско-Дружковском направлении

Российские военнослужащие ликвидировали на Краматорско-Дружковском направлении пункт временной дислокации ВСУ и замаскированный танк Т-72. Эту задачу выполнили операторы войск беспилотных систем. Кадры с БПЛА показало Минобороны.

На кадрах видно, как противник передвигается по населенному пункту, а потом дрон прилетает в здание, оно загорается. Бойцы 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск прямыми попаданиями уничтожили ПВД с живой силой противника.

Одновременно расчеты БПЛА нашли в этой же местности замаскированный украинский танк Т-72. По нему тоже ударили несколько FPV-дронов. Произошла детонация боекомплекта, и танк противника был уничтожен.

Ранее в военном ведомстве показали, как снайперы на Константиновском направлении сорвали ротацию ВСУ. После нескольких часов ожидания они обнаружили трех украинских боевиков, пытавшихся пройти на позицию.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.