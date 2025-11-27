МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Снайперы на Константиновском направлении сорвали ротацию ВСУ

Снайперская двойка «Южной» группировки войск обнаружила трех украинских боевиков, пытавшихся пройти на позицию с целью ротации личного состава.
27-11-2025 07:22
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Константиновском направлении в зоне СВО разведка выявила позиции ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что снайперская двойка «Южной» группировки войск выдвинулась в заданный квадрат, скрытно заняла позицию на чердаке одного из строений и уничтожила противника. После нескольких часов ожидания снайперы обнаружили трех украинских боевиков, пытавшихся пройти на позицию с целью ротации личного состава. Цели поразили точным огнем.

Снайперская работа считается одним из наиболее приоритетных направлений по уничтожению врага. Время ожидания целей для снайперов часто составляет от нескольких часов до нескольких суток.

До этого стало известно, что на Константиновском направлении расчет РСЗО «Град» поразил вражеский пункт временной дислокации ВСУ. В результате противник потерял больше десятка боевиков и две единицы техники.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов. 

#снайперы #Минобороны России #ВСУ #уничтожение #константиновское направление
