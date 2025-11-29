МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мошенники шантажируют дочь мурманского губернатора Чибиса

Глава региона рассказал, что злоумышленники вынудили ее отдать деньги.
Владимир Рубанов 29-11-2025 06:50
© Фото: andrey_chibis, Telegram © Видео: andrey_chibis, Telegram

Дочь губернатора Мурманской области Лиза стала жертвой мошенников. Об этом сообщил сам Андрей Чибис в видеообращении. По его словам, заведено уголовное дело.

Глава региона рассказал, что все начиналось с кода для получения доставки. Потом начались шантаж, и угрозы, и «очень такая четкая психологическая, профессиональная, к сожалению, отработка», поделился Чибис.

По его словам, мошенники угрожали и самой Елизавете, и другим членам семьи. Злоумышленники вынудили ее отдать деньги. Давление продолжается и сейчас, но делом занимаются правоохранительные органы, заключил губернатор.

Накануне Балашихинский суд приговорил мошенников к срокам от 4 до 7 лет за обман Ларисы Долиной. Весной 2024 года они представились сотрудниками спецслужб и убедили артистку перевести деньги и продать квартиру за 112 млн рублей. Общий ее ущерб составил более 317 млн рублей.

#в стране и мире #Мурманская область #Мошенники #вымогательство #губернатор #андрей чибис
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Станкостроение. Часть 4
2
Ка-32
3
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
4
Микротехнологии для большого флота
5
Стальной рембат 20-ой армии
6
Гражданское судостроение
7
Зеленодольский судостроительный
8
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
10
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 