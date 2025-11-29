Мошенники шантажируют дочь мурманского губернатора Чибиса

Дочь губернатора Мурманской области Лиза стала жертвой мошенников. Об этом сообщил сам Андрей Чибис в видеообращении. По его словам, заведено уголовное дело.

Глава региона рассказал, что все начиналось с кода для получения доставки. Потом начались шантаж, и угрозы, и «очень такая четкая психологическая, профессиональная, к сожалению, отработка», поделился Чибис.

По его словам, мошенники угрожали и самой Елизавете, и другим членам семьи. Злоумышленники вынудили ее отдать деньги. Давление продолжается и сейчас, но делом занимаются правоохранительные органы, заключил губернатор.

Накануне Балашихинский суд приговорил мошенников к срокам от 4 до 7 лет за обман Ларисы Долиной. Весной 2024 года они представились сотрудниками спецслужб и убедили артистку перевести деньги и продать квартиру за 112 млн рублей. Общий ее ущерб составил более 317 млн рублей.