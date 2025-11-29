МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Авиарейсы по всему миру задерживаются из-за проблем с Airbus 320

Масштабный отзыв затронул более половины мирового парка самолетов Airbus семейства A320.
Владимир Рубанов 29-11-2025 06:26
© Фото: A.Pecchi, airbus.com

Масштабный отзыв самолетов Airbus 320 привел к приостановке полетов и задержкам рейсов в Австралии и Новой Зеландии, сообщает Bloomberg. Компания Jetstar отменила около 90 рейсов в обеих странах, а ряд вылетов задержали. Air New Zealand заявила, что отменено 12 рейсов и ожидаются дальнейшие сбои.

Крупнейшая авиакомпания Японии ANA заявила, что в субботу отменила 65 рейсов, пишет Reuters. Air France отменила 35 отправлений. После дополнительных разъяснений от Airbus American Airlines заявила, что проблема затронула только 209 самолетов семейства A320, тогда как изначально было выявлено более 340.

В пятницу компания Airbus предупредила, что более 6 500 самолетов A320 потребуют обновления программного обеспечения после недавнего инцидента с самолетом JetBlue. Расследование показало, что «интенсивное солнечное излучение» может повредить данные, необходимые для поддержания работоспособности систем управления полетом. В отдельной директиве регулирующих органов указано, что обновление должно быть выполнено до следующего регулярного рейса самолета.

Масштабный отзыв затронул более половины мирового парка самолетов Airbus семейства A320, которые составляют основу азиатской ближнемагистральной авиации, особенно в Китае и Индии. Во всем мире эксплуатируется около 11 300 узкофюзеляжных самолетов, включая 6 440 самолетов базовой модели A320. Решение проблемы в основном заключается в откате к предыдущей версии программного обеспечения.

