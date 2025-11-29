Reuters: Airbus временно отзывает почти половину мирового парка самолетов А320

Компания Airbus отзывает почти половину всего мирового парка самолетов А320 с целью обновления программного обеспечения. В ремонте нуждаются около шести тысяч бортов. Об этом сообщил Reuters, ссылаясь на источники.

«Авиакомпания заявила о немедленном ремонте 6000 самолетов своего широко используемого семейства A320, который затронет более половины мирового парка», - сказано в материале.

Ремонт предполагает возврат к предыдущей версии программного обеспечения, пишет RT. По словам источников, более чем у 1000 затронутых самолетов может также потребоваться замена оборудования.

«Многочисленные авиакомпании из США, Южной Америки, Европы и Индии заявили, что ремонтные работы могут потенциально привести к задержкам или отменам рейсов», - добавили авторы статьи.

Отмечается, что ремонтные мастерские авиакомпаний уже перегружены, так как сотни самолетов были вынуждены приостановить полеты из-за длительного ожидания ремонта или проверки отдельных двигателей. Это один из крупнейших массовых отзывов самолетов Airbus за полвека. В эксплуатации компании находится около 11 300 самолетов семейства A320, включая 6440 бортов базовой модели A320.

В начале этого месяца стало известно, что в США потерпел крушение вертолет Vanderbilt LifeFlight (Airbus EC130T2). Это произошло в округе Уилсон, недалеко от Ливана в штате Теннесси. В результате один человек погиб, а также двое находятся в критическом состоянии.