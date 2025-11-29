Мэр Таганрога сообщила о локализации восьми возгораний после атаки ВСУ

Таганрог подвергся массированной атаке, локализованы восемь возгораний, пострадавших нет. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

«Сегодня наш город ночью вновь подвергся массированной вражеской атаке», - написала она в своем Telegram-канале.

Уточняется, что все службы экстренного реагирования уже приступили к ликвидацию последствий. По трем адресам обнаружены обломки вражеского БПЛА, территория оцеплена.

Специалисты принимают все необходимые меры для обезвреживания и обеспечения безопасности жителей. Камбулова обратила особое внимание на то, что в городе еще действует объявленный ранее режим воздушной опасности.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ по региону. В Таганроге от атаки БПЛА погиб один мужчина. Еще два человека скончались в больнице от полученных травм.

Два жилых дома подлежат сносу. Атака ВСУ сильно разрушила двухэтажное здание. В результате 15 человек остались без жилья. Их расселят в другие квартиры. Слюсарь назвал ночную атаку самой масштабной из всех, которые совершал враг на гражданскую инфраструктуру.