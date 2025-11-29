МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Мэр Таганрога сообщила о локализации восьми возгораний после атаки ВСУ

Все службы экстренного реагирования уже приступили к ликвидацию последствий.
Дарья Ситникова 29-11-2025 05:53
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Таганрог подвергся массированной атаке, локализованы восемь возгораний, пострадавших нет. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

«Сегодня наш город ночью вновь подвергся массированной вражеской атаке», - написала она в своем Telegram-канале.

Уточняется, что все службы экстренного реагирования уже приступили к ликвидацию последствий. По трем адресам обнаружены обломки вражеского БПЛА, территория оцеплена.

Специалисты принимают все необходимые меры для обезвреживания и обеспечения безопасности жителей. Камбулова обратила особое внимание на то, что в городе еще действует объявленный ранее режим воздушной опасности.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ по региону. В Таганроге от атаки БПЛА погиб один мужчина. Еще два человека скончались в больнице от полученных травм.

Два жилых дома подлежат сносу. Атака ВСУ сильно разрушила двухэтажное здание. В результате 15 человек остались без жилья. Их расселят в другие квартиры. Слюсарь назвал ночную атаку самой масштабной из всех, которые совершал враг на гражданскую инфраструктуру.

