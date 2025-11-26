Два жилых дома в Таганроге снесут после ночной атаки ВСУ

В Таганроге два дома подлежат сносу после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, жильцы разрушенных в результате вражеской атаки домов будут расселены в другие квартиры. Известно, что без имущества остались 15 человек из восьми квартир двухэтажного дома. Еще одна квартира разрушена и в другом доме.

«Муниципалитет компенсирует расходы на временное размещение. Два дома подлежат сносу. Люди будут расселены в другие квартиры», - говорится в сообщении.

Слюсарь назвал ночную атаку самой масштабной из всех, которые совершал враг на гражданскую инфраструктуру. С самого утра специалисты обходят близлежащие дома, фиксируют ущерб и принимают заявления на единовременные выплаты. По словам губернатора, власти Таганрога готовят документы на выделение 19 миллионов рублей из резервного фонда.

Кроме того, аварийные службы продолжают восстанавливать сети, поврежденные после вражеской агрессии. Газ уже частично подан. Вместе с электроснабжением его должны были полностью вернуть до конца дня.

Ранее в разговоре со «Звездой» местная жительница рассказала, как пережила мощную атаку украинских беспилотников. По словам очевидицы, все окна распахнулись, но удержались. Москитные сетки вылетели. Соседним домам повезло меньше - там выбиты все окна в квартирах и припаркованных рядом автомобилях.