На краматорско-дружковском направлении операторы подразделения войск беспилотных систем, действующих в составе 72-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск уничтожили два вражеских наземных робототехнических комплекса (НРТК). Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что НРТК обеспечивают снабжение передовых позиций провизией и боеприпасами. Они также используются для огневого поражения наступающих подразделений российской армии. Их уничтожение подрывает возможности ВСУ по снабжению своих подразделений на передовых позициях.

Ранее сообщалось, что дроноводы из числа добровольцев «Южной» группировки войск сожгли многоцелевой легкобронированный тягач украинских националистов. Техника была тщательно замаскирована. Боевики спрятали технику во дворе одного из частных домов.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.