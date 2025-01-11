Ми-28НМ сорвал ротацию и уничтожил боевиков ВСУ с техникой в Курской области

Армейская авиация продолжает работать по укреплениям украинских боевиков в приграничном районе Курской области. Так, уничтожить бронетехнику, личный состав ВСУ и сорвать ротацию подразделений противника в Курской области удалось экипажу вертолету Ми-28НМ, который выполнял боевую задачу в составе смешанной тактической группы. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Заданные цели российские летчики поразили авиационными ракетами.

«Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели», - добавили в оборонном ведомстве.

После удара российские летчики выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте. Также они отстрелили тепловые ловушки. Это позволяет создать ложные цели для ракет с тепловым наведением и не попасть под удар ПЗРК.

Главная задача Ми-28 - уничтожение бронетехники и пехоты противника на поле боя. Вертолет также способен вести разведку и патрулирование местности. На внешних держателях вертолета могут размещаться противотанковые управляемые ракеты, а также блоки с неуправляемыми ракетами.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.