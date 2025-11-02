МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Хоккеист Иван Демидов помог «Монреаль Канадиенс» установить рекорд НХЛ

Российский новичок «Монреалья» Иван Демидов также показал лучший за 36 лет коэффициент полезности в первых 12 матчах.
Ян Брацкий 2025-11-02 09:27:07
© Фото: Sergey Elagin Business Online Global Look Press

Шайба россиянина Ивана Демидова помогла его клубу «Монреаль Канадиенс» обыграть «Оттаву Сенаторз» в матче Национальной хоккейной лиги США. Игра состоялась в ночь на второе ноября на льду «Белл-центра» в Монреале. Основное время встречи закончилось со счетом 3:3. В овертайме хозяева смогли дожать «Сенаторз». Одну из шайб в игре оформил 20-летний российский форвард, пишет «Чемпионат».

К слову, Демидов продемонстрировал лучший за 36 лет коэффициент полезности среди монреальских новичков, набрав в текущем сезоне 10 очков (три гола и семь передач) в первых 12 матчах. Бьет рекорды и сам клуб. По данным пресс-службы НХЛ, «Монреаль» - лучший по количеству побед в овертаймах в первых 12 играх сезона. На счету канадцев пять викторий в дополнительное время.

После победной игры «Монреаль Канадиенс» возглавляет турнирную таблицу Востока с 18 очками в активе. В следующей игре им предстоит скрестить клюшки с неуступчивой «Филадельфией Флайерс». Игра состоится пятого ноября.

О том, что бывший нападающий петербургского СКА Иван Демидов подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Монреаль Канадиенс» стало известно в начале апреля. Как сообщает пресс-служба «Монреаля» соглашение рассчитано до окончания сезона-2026/2027. Также в прессе появилась информация о том, что вслед за Демидовым за океан уедет и капитан СКА Александр Никишин, ранее задрафтованный «Каролиной Харрикейнз». Кроме того, клуб расторг контракт с Евгением Кузнецовым.

#Спорт #в стране и мире #Хоккей #НХЛ #рекорд #Демидов
