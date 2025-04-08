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Экс-форвард СКА Демидов подписал контракт с клубом НХЛ «Монреаль Канадиенс»

Юные таланты армейцев разбегаются после провального сезона в КХЛ.
Константин Денисов 2025-04-08 22:54:16
© Фото: Алексей Филиппов РИА Новости

Бывший нападающий СКА Иван Демидов подписал контракт новчика с клубом НХЛ «Монреаль Канадиенс». Как сообщает пресс-служба «Монреаля» соглашение рассчитано до окончания сезона-2026/2027.

Напомним, ранее было объявлено о том, что Демидов покидает СКА. Хоккеисту 19 лет, и скауты «Монреаля» приезжали смотреть за его игрой в текущем сезоне.

В регулярном чемпионате КХЛ Демидов провел 65 матчей, в которых набрал 49 (19+30) очков. Петербургский клуб под руководством Романа Ротенберга вышел в плей-офф Кубка Гагарина, но вылетел уже в 1/8 финала, проиграв московскому «Динамо».

Также в прессе появилась информация о том, что вслед за Демидовым за океан уедет и капитан СКА Александр Никишин, ранее задрафтованный «Каролиной Харрикейнз». Кроме того, клуб расторг контракт с Евгением Кузнецовым.

6 апреля Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории НХЛ.

#Спорт #в стране и мире #Хоккей #КХЛ #НХЛ #ска
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