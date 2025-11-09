МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В штате Теннесси рухнул вертолет с тремя людьми, один погиб

Два члена экипажа вертолета Airbus EC130T2 находятся в критическом состоянии, один человек погиб.
Дарина Криц 2025-11-09 05:36:55
© Фото: pwilsondtf, Х

В США потерпел крушение вертолет Vanderbilt LifeFlight (Airbus EC130T2), это произошло в округе Уилсон, недалеко от Ливана в штате Теннесси, в субботу, 8 ноября. В результате один человек погиб, также двое находятся в критическом состоянии. О происшествии и количестве жертв сообщил американский телеканал Fox News.

«По меньшей мере один погибший, двое в критическом состоянии после крушения вертолета Vanderbilt LifeFlight в Теннесси», - говорится в опубликованном материале.

Сообщается, что на борту были три члена экипажа, но не было пациентов. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) занимается расследованием ЧП.

 

#в стране и мире #сша #теннесси #Крушение вертолета
