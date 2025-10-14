МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Туроператоры рассказали о популярных у россиян новогодних направлениях

Спросом пользуется активный отдых.
Владимир Рубанов 2025-10-14 13:49:02
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Россияне стали покупать туристические путевки на новогодние праздники существенно раньше, чем прежде. Об этом «Звезде» рассказали в Российском союзе туриндустрии.

Глубина бронирования достигает полугода, сообщил руководитель пресс-службы РСТ Артур Абдюханов. По его словам, особенно это связано с активными видами отдыха - например, горнолыжными курортами.

«Что касается заграничных направлений, то традиционно лидирует теплое направление Азии - это Таиланд и Вьетнам в этом году. Посмотрим, насколько Вьетнам сможет догнать и, вероятно, даже опередить Таиланд. Вьетнам в этом году показывает великолепные результаты. Это связано с появлением прямых рейсов из России в Хошимин, что достаточно делает привлекательным это направление», - отметил Абдюханов.

Кроме того, россияне поедут отдыхать на новогодние праздники в Египет, Турцию и страны СНГ - Казахстан, Узбекистан и другие. Они тоже пользуются популярностью, вероятно, как раз из-за того, что там появляются новые горнолыжные курорты.

Ранее в РСТ перечислили опасные для туристов изъяны загранпаспорта. Самую большую опасность несут технические дефекты. Они могут привести к проблемам не только на границе, но и при заселении в отели, где используется автоматическое считывание данных.

#Новый год #путешествия #Туристы #отпуск #наш эксклюзив #туроператоры
