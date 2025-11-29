Аэропорт Вильнюса закрыли из-за неизвестных воздушных шаров в небе

Международный аэропорт Вильнюса вновь закрыли для приема и отправки самолетов из-за обнаружения в воздушном пространстве неизвестных воздушных шаров. Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской службе.

«Аэропорт закрыт в связи с обнаружением в воздушном пространстве неизвестных объектов, похожих на воздушные шары или метеозонды», - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что аэропорт закрыли с 23.15 по местному времени (00.15 по московскому времени). Следующие рейсы в Вильнюс будут временно перенаправлять на посадку в Каунас.

Напомним, аэропорт в Вильнюсе уже закрывали из-за гелиевых шаров в воздушном пространстве. В начале октября пограничники зафиксировали не менее 26 воздушных шаров, которые пересекли границу. Литовские власти сообщили, что в 2025 году отмечено около 500 случаев воздушной контрабанды.