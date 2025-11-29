МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Аэропорт Вильнюса закрыли из-за неизвестных воздушных шаров в небе

Рейсы временно перенаправляют на посадку в Каунас.
Дарья Ситникова 29-11-2025 02:02
© Фото: vilnius-airport.lt

Международный аэропорт Вильнюса вновь закрыли для приема и отправки самолетов из-за обнаружения в воздушном пространстве неизвестных воздушных шаров. Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской службе.

«Аэропорт закрыт в связи с обнаружением в воздушном пространстве неизвестных объектов, похожих на воздушные шары или метеозонды», - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что аэропорт закрыли с 23.15 по местному времени (00.15 по московскому времени). Следующие рейсы в Вильнюс будут временно перенаправлять на посадку в Каунас.

Напомним, аэропорт в Вильнюсе уже закрывали из-за гелиевых шаров в воздушном пространстве. В начале октября пограничники зафиксировали не менее 26 воздушных шаров, которые пересекли границу. Литовские власти сообщили, что в 2025 году отмечено около 500 случаев воздушной контрабанды.

#самолеты #Аэропорт #вильнюс #Литва #Воздушное пространство #Воздушные шары
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Станкостроение. Часть 4
2
Ка-32
3
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
4
Микротехнологии для большого флота
5
Стальной рембат 20-ой армии
6
Гражданское судостроение
7
Зеленодольский судостроительный
8
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
10
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 