В МВД рассказали о схеме мошенников с подработками на маркетплейсах

Мошенники похищают деньги под предлогом предложения дополнительного заработка на маркетплейсах. Об этом ТАСС рассказала пресс-служба МВД.

Злоумышленники размещают в мессенджере Telegram объявления о возможности подзаработать на маркетплейсах. В них аферисты предлагают выполнять задачи за вознаграждение. При этом никакая специальная квалификация не требуется. Например, «задачей» может быть добавление товаров в «избранное» на сайтах маркетплейсов или расстановка «лайков» или написание комментариев.

«После формирования доверительных отношений, под предлогом "выкупа товара", "повышения рейтинга" или "активации задания", граждан убеждают перевести денежные средства», - рассказали в МВД.

После этого, добавили в Министерстве внутренних дел, контакты с мошенниками прекращаются. В ведомстве подчеркнули, что эта схема является одной из наиболее распространенных.

Ранее представители МВД рассказали, как мошенники доработали одну из самых распространенных схем обмана под условным названием «проголосуй за мою дочь в конкурсе». Вместо одной наивной просьбы мошенники строят многоэтапную подделку: клонируют аккаунт знакомого, создают от его имени «группу поддержки», пишут убедительный продающий текст и наполняют сообщество десятками ботов, которые имитируют активность. Цель злоумышленников - заставить свою жертву перейти по фишинговой ссылке.