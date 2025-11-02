МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В МВД рассказали о схеме мошенников с подработками на маркетплейсах

Сперва аферисты предлагают легкий заработок, не требующий какой-либо квалификации, а затем убеждают перевести им средства под предлогом «повышения рейтинга» и «выкупа товара».
Сергей Дьячкин 2025-11-02 09:13:23
Мошенники похищают деньги под предлогом предложения дополнительного заработка на маркетплейсах. Об этом ТАСС рассказала пресс-служба МВД.

Злоумышленники размещают в мессенджере Telegram объявления о возможности подзаработать на маркетплейсах. В них аферисты предлагают выполнять задачи за вознаграждение. При этом никакая специальная квалификация не требуется. Например, «задачей» может быть добавление товаров в «избранное» на сайтах маркетплейсов или расстановка «лайков» или написание комментариев.  

«После формирования доверительных отношений, под предлогом "выкупа товара", "повышения рейтинга" или "активации задания", граждан убеждают перевести денежные средства», - рассказали в МВД.

После этого, добавили в Министерстве внутренних дел, контакты с мошенниками прекращаются. В ведомстве подчеркнули, что эта схема является одной из наиболее распространенных.

Ранее представители МВД рассказали, как мошенники доработали одну из самых распространенных схем обмана под условным названием «проголосуй за мою дочь в конкурсе». Вместо одной наивной просьбы мошенники строят многоэтапную подделку: клонируют аккаунт знакомого, создают от его имени «группу поддержки», пишут убедительный продающий текст и наполняют сообщество десятками ботов, которые имитируют активность. Цель злоумышленников - заставить свою жертву перейти по фишинговой ссылке.

#МВД РФ #Мошенники #мошенничество #подработка #киберпреступники #лайки #маркетплейс
