Мошенники доработали схему обмана «проголосуй за мою дочь в конкурсе»

Главная цель злоумышленников - получение доступа к личной информации своей жертвы, хищение средств или «заражение» телефона вредоносным программным обеспечением.
Ян Брацкий 2025-10-31 10:18:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Мошенники доработали одну из самых распространенных схем обмана под условным названием «проголосуй за мою дочь в конкурсе». Об этом россиян предупредили в Управлении МВД по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

«Вместо одной наивной просьбы мошенники строят многоэтапную подделку: клонируют аккаунт знакомого, создают от его имени "группу поддержки", пишут убедительный продающий текст и наполняют сообщество десятками ботов, которые имитируют активность», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Спустя некоторое время в созданную группу приглашаются доверительные пользователи, для которых ограничивается возможность писать сообщения. Цель злоумышленников - заставить свою жертву перейти по фишинговой ссылке. В итоге мошенники поучают доступ к аккаунту пользователя, крадут личные данные или загружают на его устройство вредоносные программы, отметили в МВД.

Ранее россиянам рассказали, как мошенники под предлогом выплаты 13-й зарплаты и предновогодних премий начали выманивать деньги. Схема следующая. Они требуют оплатить «налоги» или «комиссии», чтобы получить назначенную выплату. Жертве также поступают звонки и сообщения якобы из банка или бухгалтерии.

