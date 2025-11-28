МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Китайский фильм получил главный приз кинопремии «Бриллиантовая бабочка»

Победителей нового евразийского смотра впервые объявили в Москве.
Владимир Рубанов 28-11-2025 08:30
Владимир Рубанов 28-11-2025 08:30

Бриллиант в 10 карат получил победитель новой кинопремии, которую вручили в Москве. Его стоимость - миллион долларов. Лауреатов назвала Евразийская академия кинематографических искусств. Ее, как и саму премию - «Бриллиантовая бабочка», - учредило в этом году Министерство культуры России. На первый конкурс представили картины из 17 стран, в том числе из Сербии, Китая, Турции, Вьетнама и других.

«Евразийская премия должна отстаивать нравственные, исторические, культурные  и религиозные интересы каждой страны, которая представляет свою картину. Это есть принцип отбора картин, конечно же, при условии их художественного качества», - сказал председатель Союза кинематографистов России, инициатор кинопремии «Бриллиантовая бабочка» Никита Михалков.

Россию представлял фильм Андрея Зайцева «Двое в одной жизни, не считая собаки». Главные роли - двух супругов-интеллигентов из Петербурга - исполнили Светлана Крючкова и Александр Адабашьян. Они стали лучшими актерами.

Приз за вклад в мировой кинематограф получил звезда иранского кино Маджид Маджиди. В номинации «Лучший художник» победил представитель Туркменистана и его работа в фильме «Композитор». Музыку оценили в белорусском фэнтези «Черный замок». Главный приз - за лучший фильм - достался Китаю. Картина «Против течения» - это жизнеутверждающая история о курьере.

Бриллианты достались и лауреатам остальных 11 номинаций. Правда, им вручили камни чуть меньше - по 5 карат. Все картины-победители выйдут в широкий прокат в России.

