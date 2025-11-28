МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ФСБ: уголовники-зацеперы хотели проехать на секретном поезде Сталина

Состав выехал 22 ноября 1943 года из Москвы в Баку. Оттуда Сталин на самолете вылетел в Тегеран на конференцию.
Владимир Рубанов 28-11-2025 07:09
© Фото: Global Look Press

В конце ноября 1943 года трое уголовников пытались проехать на поезде Иосифа Сталина в Тегеран. Об этом говорится в архивных документах о подготовке Тегеранской конференции. Их рассекретила ФСБ России к годовщине встречи в столице Ирана.

Меморандум заместителя начальника 6-го управления НКГБ СССР Дмитрия Шадрина описывает охрану поезда с делегацией Сталина. Он отметил ряд случаев упущений и нераспорядительности со стороны администрации железных дорог.

Несмотря на серьезные меры охраны, на станции Голутвин Московско-Рязанской железной дороги граждане Романов, Короваев и Гришин сели на тендер паровоза. Сотрудники охраны сняли их и передали в Комитет госбезопасности.

Поезд выехал 22 ноября 1943 года из Москвы в Баку. Оттуда Сталин на самолете вылетел в Тегеран и вернулся в Баку после конференции. Из Баку поезд вернулся в Москву. Состав был неотличим от обычного.

С 28 ноября по 1 декабря 1943 года в Тегеране прошла конференция лидеров СССР, США и Великобритании. Она стала одним из ключевых военно-политических событий Второй мировой войны.

#поезд #Иран #Баку #тегеранская конференция #иосиф сталин #Железная дорога #охрана
