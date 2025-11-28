ФСБ рассекретила документы о Тегеранской конференции в 1943 году

ФСБ России рассекретила документы о подготовке Тегеранской конференции 1943 года. Они подтверждают высокий уровень безопасности лидеров стран-союзников в Иране. Неизвестные ранее подробности размещены на сайте спецслужбы.

Эти материалы показывают, что Иосиф Сталин уже в августе 1943 года рассматривал Тегеран как потенциальное место для встречи лидеров стран антигитлеровской коалиции. Окончательное решение провести конференцию в иранской столице было принято 8 ноября 1943 года.

К ноябрю 1943 года обстановка в Тегеране была спокойной. В августе 1943-го британцы и советские спецслужбы ликвидировали германскую агентуру. Иранское правительство арестовало прогерманских активистов партии «Меллиюн-Иран». 9 сентября 1943 года Иран объявил войну Германии.

По распоряжению наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии и наркома госбезопасности СССР Всеволода Меркулова в Тегеран была направлена небольшая группа высокопоставленных руководителей советских органов госбезопасности. Возглавлял ее заместитель наркома внутренних дел СССР генерал-полковник Аркадий Аполлонов.

В состав делегации также входили начальник 2-го (контрразведывательного) управления НКГБ СССР комиссар ГБ 3-го ранга Петр Федотов и заместитель начальника 6-го (охрана правительства) управления НКГБ СССР комиссар ГБ Дмитрий Шадрин. Для соблюдения секретности они использовали псевдонимы. Аполлонов представлялся Аркадьевым, Федотов - Ивановым, Шадрин - Сидоровым.

По итогам поездки в НКВД и НКГБ был подготовлен отчет «О результатах работы в Тегеране». В докладной записке от 3 октября 1943 года «Иванов» и «Сидоров» отмечают проблемы в работе тегеранской полиции и предлагают подчинить ее советскому руководству.

Сотрудники НКВД отметили беспорядочное движение транспорта и животных по Тегерану без соблюдения ПДД и контроля со стороны регулировщиков. При движении кортежей и выставлении караулов собирается много зевак, ухудшая безопасность охраняемых лиц. Например, 27 октября на спортивных состязаниях в Тегеране толпа прорвала кордоны полиции и военных и едва не снесла дипломатическую трибуну с советскими чекистами и иностранными дипломатами.

В записке детально рассматривалось состояние советского посольства в Тегеране. Там были рекомендации по благоустройству зданий и территории, маршруты передвижений, варианты размещения охраны, а также организации электро- и водоснабжения. Все эти замечания и предложения учли при разработке окончательного плана мероприятий по обеспечению безопасности советской делегации в иранской столице.

Федотов обеспечивал агентурно-чекистские мероприятия на охраняемом объекте и в его окружении. Он руководил резидентурами по спецзаданиям и готовил информацию для Сталина и других. В помощь ему в Тегеран направили группу оперативников во главе с полковником Андреем Отрощенко, который ранее работал в Иране и был резидентом внешней разведки НКВД в Тегеране с 1937 по 1939 год.

После конференции в справке Отрощенко от 26 декабря 1943 года говорилось, что во время конференции в Тегеране иранское правительство не обеспечивало охрану безопасности. В этом не было необходимости.

ФСБ обнародовала эти документы к годовщине Тегеранской конференции. В ведомстве подчеркивают, что благодаря усилиям советской госбезопасности и спецслужб союзников мероприятие прошло без инцидентов. При этом руководству Третьего рейха так и не удалось выяснить дату и место проведения конференции до ее начала.

Ранее «Звезда» рассказывала о паре советских разведчиков, которые работали над предотвращением возможного покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля в ходе Тегеранской конференции 1943 года.