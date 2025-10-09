МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Венгерский писатель Краснахоркаи стал лауреатом Нобелевской премии по литературе

Автора сравнили с Кафкой и Томасом Бернхардом.
Константин Денисов 2025-10-09 16:26:53
© Фото: Soeren Stache, dpa, Global Look Press

Венгерский писатель Ласло Краснахоркаи стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Об этом сообщила пресс-служба Шведской академии.

В публикации говорится, что Краснахоркаи продолжает центральноевропейскую литературную традицию, в которой отдается приоритет гротеску и абсурду. Его произведения отсылают к творчеству Кафки и Томаса Бернхарда.

Наиболее известными произведениями писателя являются «Сатанинское танго» (1985) и «Меланхолия сопротивления» (1989). По мнению представителей Шведской академии, шедевры Краснахоркаи подтверждают силу искусства в современном мире.

Церемония вручения премии пройдет 11 декабря в Стокгольме. Вместе с памятной наградой писатель станет обладателем 1,17 млн долларов.

#в стране и мире #литература #Венгрия #нобелевская премия #Шведская академия
