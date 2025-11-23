МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дроны поставщика ВСУ разбились во время испытаний ВВС США

В ходе их испытаний в ноябре военно-воздушными силами (ВВС) США дроны спикировали на землю.
Дарья Ситникова 28-11-2025 05:23
© Фото: anduril.com/altius

Оборонная компания из США Anduril, поставляющая дроны Киеву, столкнулась с проблемами после двух неудачных запусков беспилотников Altius ее производства. Об этом сообщил Reuters, ссылаясь на отчеты ВВС.

«Беспилотник — крылатая модель, известная как Altius, — спикировал на землю с высоты 8 тыс. футов. Вскоре после этого, в ходе отдельного испытания, второй беспилотник Altius, согласно отчету, упал по спирали на землю», - указано в материале.

Уточняется, что в ходе их испытаний в ноябре военно-воздушными силами (ВВС) США дроны спикировали на землю. Американское военное ведомство дважды зафиксировало провал испытаний.

Ранее Пентагон признал задержки поставок боеприпасов Украине в рамках программы USAI. Уточняется, что они поставляются с опозданием от одного до 18 месяцев.

К 30 ноября 2024 года число недопоставленных снарядов составило свыше 336 тысяч, что превышает 55% заказанного объема. В проверку вошли семь контрактов общей стоимостью 1,9 миллиарда долларов, из которых 1,6 миллиарда были выделены на боеприпасы.

К июню 2025 года подрядчики поставили еще около 328 тысяч единиц, это и позволило закрыть почти весь первоначальный дефицит. Общий объем достиг 98% плана. Конкретные даты завершения оставшихся поставок не уточняются.

#испытания #сша #ВСУ #ВВС США #дроны #Anduril #Altius
