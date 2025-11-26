Пентагон признал полуторагодовые задержки в поставках боеприпасов Киеву

Задержки поставок боеприпасов Украине в рамках программы USAI могут достигать от одного до 18 месяцев. Об этом указали в отчете инспекции Минобороны США.

«По пяти контрактам на поставку боеприпасов подрядчики доставили продукцию с опозданием от одного до восемнадцати месяцев и не выполнили обязательства по объему поставок», - указано в материале.

Известно, что к 30 ноября 2024 года число недопоставленных снарядов составило свыше 336 тысяч, что превышает 55% заказанного объема. В проверку вошли семь контрактов общей стоимостью 1,9 миллиарда долларов, из которых 1,6 миллиарда были выделены на боеприпасы.

К июню 2025 года подрядчики поставили еще около 328 тысяч единиц, это и позволило закрыть почти весь первоначальный дефицит. Общий объем достиг 98% плана. Конкретные даты завершения оставшихся поставок не уточняются.

Отмечается, что армейские чиновники, зная о трудностях у подрядчиков, продолжали утверждать заказы. Военные также признали, что установленные сроки могли быть «нереалистичными с самого начала».

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты больше не финансируют Украину. Он добавил, что Вашингтон получает деньги за поставки оружия Киеву через НАТО.