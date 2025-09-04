МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Госдуме объяснили механизм сделок с недвижимостью по биометрии

Благодаря новому механизму оформить сделку можно будет в режиме онлайн, без лишних поездок и бумажной волокиты.
Виктория Бокий 2025-09-04 10:56:00
© Фото: Klaus Ohlenschläger, picture alliance, Globallookpress

С 1 июля 2026 года в России появится возможность использовать биометрические данные при совершении дистанционных сделок с недвижимостью. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал депутат Госдумы, член комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Благодаря новому механизму оформить сделку можно будет в режиме онлайн, без лишних поездок и бумажной волокиты. Биометрия позволит надежно защититься от подделки документов и исключить схемы с фальшивыми доверенностями.

«Процедура станет быстрее и доступнее для миллионов граждан, особенно в тех регионах, где инфраструктура нотариальных и регистрационных услуг развита слабее», - отметил собеседник телеканала.

По словам специалиста, ключевым вопросом здесь является безопасность. Современные технологии биометрии обеспечивают уровень защиты, недостижимый при использовании только паспорта или подписи. Благодаря этому снижается вероятность мошенничества и повышается уровень доверия к электронным сделкам.

Напомним, что в России активно тестируют и внедряют биометрию. Так, например, недавно сообщалось, что с сентября текущего года пассажиры поездов дальнего следования смогут оформлять билеты и проходить посадку на поезд с помощью биометрических данных.

#недвижимость #госдума #наш эксклюзив #биометрия #сделки
