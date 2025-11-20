Артиллеристы группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении уничтожили два объекта ВСУ всего двумя снарядами. Об этом корреспонденту Андрею Желтикову сообщил командир орудия Владислав Махов.

«Недалеко здесь стояли. И была цель у нас - Д-30 противника. Нас навели. И с одного снаряда попали в Д-30. Нас переводят на другую цель. Вторая цель я уже не помню какая. Но зарядили орудие, и тоже попал в цель. То есть с двух снарядов поразили две цели», - вспоминает он.

Наступление российских штурмовых подразделений в Красноармейске поддерживают огнем расчеты 385-й гвардейской артиллерийской бригады. Ежедневно они работают по позициям ВСУ, подавляя живую силу, минометные точки, артиллерию и мешая украинским FPV-дронам выходить на маршруты атак.

«Мы работаем по целям - артиллерия, минометы, помогаем FPV-операторам. Чтобы по нашим FPV не работал противник», - пояснил Махов.

Командир орудия - многодетный отец. На службу его мотивировал пример деда, прошедшего всю Великую Отечественную войну и встретившего победу в Берлине. Старший наводчик Владислав Абашев добавляет, что за плечами расчета не только артиллерийская практика - ранее бойцы занимались и перехватом вражеских коптеров.

«Устраивал охоту на "Бабу-ягу" - за ночь две штуки сбил», - говорит Абашев.

Еще один боец расчета, Евгений Жнякин, пришел в часть вслед за друзьями, которые уже служили на этом направлении. Его гражданская профессия, газоэлектросварщик, пригодилась и на передовой - бойцы изготавливают части каркасов, усиливают бронирование, ремонтируют технику.

Корреспондент Андрей Желтиков отмечает, что после получения данных разведки орудие оперативно разворачивают, наводят, наносят удар и снова маскируют. Расчет действует слаженно и быстро, чтобы избежать ответного огня ВСУ.

После успешного поражения целей артиллеристы отходят в укрытие и готовятся к следующей задаче. Работа расчетов позволяет российским штурмовикам удерживать инициативу и улучшать тактическое положение на Красноармейском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.