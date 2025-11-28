Экс-президенту Перу дали более 11 лет тюрьмы по делу о мятеже

Бывшего президента Перу Педро Кастильо приговорили к 11 с половиной годам тюремного заключения за неудавшуюся попытку сговора и мятежа с целью сохранить власть в 2022 году. Об этом сообщает Reuters.

«Судебные органы Перу приговорили бывшего президента левых взглядов Педро Кастильо к 11,5 года тюремного заключения», - сказано в материале.

Уточняется, что ему вынесли приговор на следующий день после того, как другой бывший президент, Мартин Вискарра, был приговорен к 14 годам тюрьмы. Его посадили за получение взяток за несколько лет до вступления в должность, пишет Life.

Напомним, в 2022 году Педро Кастильо задержали, его обвинили в злоупотреблении полномочиями и мятеже. По информации CNN, большая часть из 130 членов Конгресса Перу выступили за импичмент Кастильо. Перед этим он пытался распустить его и установить чрезвычайное правительство, призывая к парламентским выборам для работы над новой конституцией.