Собянин: силы ПВО сбили два дрона, летевших на Москву

Силы ПВО сбили беспилотник, атаковавший Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Через несколько минут после того, как появилась информация о первом сбитом БПЛА, градоначальник добавил, что сбили еще один вражеский дрон. Известно, что второй беспилотник также направлялся на Москву.

Сейчас на месте падения обломков работают специалисты столичных экстренных служб. Они ликвидируют последствия вражеской атаки.

Накануне сообщалось, что в ночь с 26 на 27 ноября российские средства ПВО уничтожили 118 украинских беспилотников над регионами РФ. Тогда больше всего дронов сбили над Белгородской областью.