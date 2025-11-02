При атаке дронов ВСУ на Туапсе пострадал многоквартирный дом

Дроны ночью атаковали город Туапсе в Краснодарском крае. Об этом заявили в официальном Telegram-канале оперштаба региона.

Сообщается, что в результате падения украинских беспилотников были зафиксированы повреждения портовой инфраструктуры. Там произошло возгорание.

В поселке Сосновом Туапсинского округа обломки БПЛА повредили многоквартирный дом. Фрагменты беспилотников попали в третий этаж здания, где выбило стекла. По данным оперштаба, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.

Кроме этого, появилась информация, что обломки беспилотников повредили танкер и нефтеналивной терминал. Фрагменты дронов упали на судно, повредив палубную надстройку. Экипаж танкера был оперативно эвакуирован. На судне возник пожар. Также повреждения получили строения и инфраструктура терминала.

Также стало известно, что в здании железнодорожного вокзала было повреждено остекление. Как заявили в оперштабе, пострадавших нет. На вокзале работают оперативные и экстренные службы.