МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

При атаке дронов ВСУ на Туапсе пострадал многоквартирный дом

По предварительной информации, никто из жителей города не пострадал.
Сергей Дьячкин 2025-11-02 07:47:15
© Фото: Telegram/v_tuapse

Дроны ночью атаковали город Туапсе в Краснодарском крае. Об этом заявили в официальном Telegram-канале оперштаба региона.

Сообщается, что в результате падения украинских беспилотников были зафиксированы повреждения портовой инфраструктуры. Там произошло возгорание.

В поселке Сосновом Туапсинского округа обломки БПЛА повредили многоквартирный дом. Фрагменты беспилотников попали в третий этаж здания, где выбило стекла. По данным оперштаба, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.

Кроме этого, появилась информация, что обломки беспилотников повредили танкер и нефтеналивной терминал. Фрагменты дронов упали на судно, повредив палубную надстройку. Экипаж танкера был оперативно эвакуирован. На судне возник пожар. Также повреждения получили строения и инфраструктура терминала.

Также стало известно, что в здании железнодорожного вокзала было повреждено остекление. Как заявили в оперштабе, пострадавших нет. На вокзале работают оперативные и экстренные службы.

#Краснодарский край #дроны #танкер #оперативный штаб #Туапсе #атака всу #Многоквартирный дом #Нефтеналивной терминал
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Стальной рембат 20-ой армии
2
Гражданское судостроение
3
Зеленодольский судостроительный
4
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
6
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
7
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
8
«Панцирь». Работа в период СВО
9
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
10
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 