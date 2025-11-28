Трамп заявил об отставании США от России по количеству ледоколов

Президент США Дональд Трамп признал, что Соединенные Штаты существенно отстают от России по количеству ледоколов. Об этом он сказал во время выступления в Белом доме.

«У нас не было ни одного (ледокола. – Прим. ред.), сейчас у нас один. У России их 48, а у нас один. Это просто смехотворно», - заявил он.

Также Трамп добавил, что США уже заказали строительство 11 ледоколов. Он пообещал, что его страна получит эти суда «довольно скоро».

В марте этого года американский лидер обсудил со своим финским коллегой Александром Стуббом покупку Вашингтоном ледоколов. Этим главы двух государств рассчитывают укрепить партнерство между своими странами.