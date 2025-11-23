Нидерланды дадут украинским беженцам специальный статус

Украинские беженцы в Нидерландах получат специальный статус, согласно новому плану правительства, направленный на возвращение на родину. Об этом передает нидерландская телерадиокомпания NOS.

Отмечается, что условием их возвращения будет установление мира. Кроме того, украинцы, имеющие оплачиваемую работу на территории Нидерландов, должны будут платить аренду за жилье, а также - за медицинскую страховку. А тем, кто не работает, придется подавать заявление на получение пособий.

По данным телерадиокомпании, в Нидерландах на данный момент проживает около 120 000 украинцев, из которых более 60% работающие. Поэтому нидерландский министр по вопросам убежища и миграции Мона Кейзер считает, что они должны платить аренду за жилье и делать взносы на медицинское страхование.

«С этого года муниципальные приюты больше не предоставляются украинским беженцам автоматически бесплатно. Те, у кого есть доход, должны платить взнос, который может составлять несколько сотен евро»,- говорится в материале.

Известно, что текущие годовые расходы Нидерландов на содержание беженцев из Украины до 2027 года составляют около 2,7 млрд евро. При этом бюджет на последующие годы пока не определен.

Ранее сообщалось, что Польша подала заявку в Еврокомиссию на освобождение от обязательств по приему мигрантов в рамках механизма солидарности, который предусмотрен миграционным пактом ЕС. После этого польский лидер Кароль Навроцкий подписал закон о помощи украинским беженцам в последний раз, мотивируя свое решение тем, что не хочет «быть президентом хаоса». Он добавил, что к украинским беженцам следует относиться точно так же, как и к любому другому «национальному меньшинству».

В разговоре со «Звездой» на эту тему политолог Юрий Светов объяснил, почему Польша избавляется от украинских беженцев. По его словам, поляки поняли, что прибывшие украинцы хотят жить на пособия и не работать.