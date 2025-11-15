Польские власти оказывают помощь украинским беженцам последний год. Об этом сказал президент страны Кароль Навроцкий, которого цитируют польские СМИ.

«Я подписал закон, потому что не хочу быть президентом хаоса», - заявил он.

Однако Навроцкий подчеркнул, что закон о помощи украинцам он подписал в этом году в последний раз. Польский президент добавил, что к украинским беженцам следует относиться точно так же, как и к любому другому «национальному меньшинству».

Ранее президент Польши отменил социальные выплаты для безработных украинцев, проживающих на территории страны. Указ коснулся программы лечения и реабилитации, субсидирования покупки рецептурных лекарств. Кроме того, Навроцкий наложил вето на принятый сеймом Польши закон о помощи гражданам Украины вне зависимости от их трудовой деятельности.

Политолог Станислав Стремидловский в беседе со «Звездой» назвал Украину «рингом», на котором Навроцкий «нокаутирует» премьер-министра страны Дональда Туска. Президент Навроцкий использует украинский вопрос, в частности, тему Волынской резни, как оружие против премьера. В результате создается сложная правительственная ситуация, усугубляемая тем, что польская общественность настроена по отношению к Украине негативно.