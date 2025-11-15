МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Навроцкий подписал закон о помощи украинским беженцам в последний раз

Президент Польши Кароль Навроцкий сказал, что в этом году утвердил закон только потому, что не хочет быть «президентом хаоса».
Сергей Дьячкин 2025-11-15 13:14:40
© Фото: Dominika Zarzycka, Keystone Press Agency, Global Look Press

Польские власти оказывают помощь украинским беженцам последний год. Об этом сказал президент страны Кароль Навроцкий, которого цитируют польские СМИ.

«Я подписал закон, потому что не хочу быть президентом хаоса», - заявил он.

Однако Навроцкий подчеркнул, что закон о помощи украинцам он подписал в этом году в последний раз. Польский президент добавил, что к украинским беженцам следует относиться точно так же, как и к любому другому «национальному меньшинству».

Ранее президент Польши отменил социальные выплаты для безработных украинцев, проживающих на территории страны. Указ коснулся программы лечения и реабилитации, субсидирования покупки рецептурных лекарств. Кроме того, Навроцкий наложил вето на принятый сеймом Польши закон о помощи гражданам Украины вне зависимости от их трудовой деятельности.

Политолог Станислав Стремидловский в беседе со «Звездой» назвал Украину «рингом», на котором Навроцкий «нокаутирует» премьер-министра страны Дональда Туска. Президент Навроцкий использует украинский вопрос, в частности, тему Волынской резни, как оружие против премьера. В результате создается сложная правительственная ситуация, усугубляемая тем, что польская общественность настроена по отношению к Украине негативно.

