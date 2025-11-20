МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Мигрантам ужесточили условия для получения медицинского полиса

Бесплатной осталась только помощь в экстренных случаях.
Константин Денисов 20-11-2025 14:49
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

В России ужесточили условия для получения мигрантами медицинского полиса. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Теперь, чтобы получить доступ к медицинской помощи в нашей стране, иностранные граждане должны легально отработать минимум 5 лет на территории России», - написал Володин.

Правда, в законе оставили исключение. Оно заключается в оказании помощи в экстренных случаях.

Володин отметил, что иностранные работники должны заслужить своим трудом право на социальные гарантии.

Ранее сообщалось о том, что за период с июня по октябрь 2025 года из России за различные нарушения депортировали 19 тысяч мигрантов.

#в стране и мире #Медицина #мигранты #Вячеслав Володин #закон #Госдума РФ
