Мишустин: темпы роста МРОТ опережают инфляцию

В этом году минимальный размер оплаты труда прибавил свыше 16,5%.
Виктория Бокий 2025-10-14 20:09:45
© Фото: Vyacheslav Nemyshev, URA.RU, Globallookpress

МРОТ в России продолжает расти темпами, опережающими инфляцию. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Известно, что в этом году минимальный размер оплаты труда прибавил свыше 16,5%. Прогнозируется, что со следующего года он увеличится на более чем 20,5%, до 27 093 рублей.

Кроме того, с 2026 года вырастет единое пособие для семей с детьми на 6%, до 18 371 рублей. В 2025-м оно увеличилось на 12,5%. Российский премьер-министр уверен, что к 2030 году уровень бедности в стране опустится ниже 7%.

Что касается зарплат, то по России по итогам семи месяцев 2025 года они выросли на 4,5%. В это же время уровень безработицы по итогам августа составил 2,1%.

Ранее Михаил Мишустин сообщал, что с 1 января 2026 года МРОТ вырастет на 20%. С соответствующей инициативой в июле этого года в Госдуму обращался Минтруд.

