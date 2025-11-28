Глава рехаба в Подмосковье, где пытали детей, арестована на два месяца

Организатор подмосковного реабилитационного центра, в котором пытали зависимых подростков Анна Хоботова, арестована на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

«По ходатайству следствия судом <...> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

Информация о задержании Хоботовой появилась сегодня. Накануне ее объявляли в розыск. Сейчас следователи работают с подозреваемой. Уже опрошены подростки, которые проходили так называемое лечение в рехабе Хоботовой. Показания дали и сотрудники центра, проведен его осмотр и выемка улик.

Ранее обвинения были предъявлены администратору реабилитационного центра и одной из постоялиц -18-летней девушки, которая принимала активное участие в издевательствах над детьми. Для одного из них пребывание в центре закончилось больницей. Сейчас 16-летний подросток в тяжелом состоянии с многочисленными ушибами и травами находится в реанимации.