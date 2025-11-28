МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Глава рехаба в Подмосковье, где пытали детей, арестована на два месяца

Накануне МВД объявило Анну Хоботову в розыск по уголовной статье.
Ян Брацкий 28-11-2025 21:14
© Фото: Telegram/gsuskmosobl © Видео: Telegram/gsuskmosobl

Организатор подмосковного реабилитационного центра, в котором пытали зависимых подростков Анна Хоботова, арестована на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

«По ходатайству следствия судом <...> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

Информация о задержании Хоботовой появилась сегодня. Накануне ее объявляли в розыск. Сейчас следователи работают с подозреваемой. Уже опрошены подростки, которые проходили так называемое лечение в рехабе Хоботовой. Показания дали и сотрудники центра, проведен его осмотр и выемка улик.

Ранее обвинения были предъявлены администратору реабилитационного центра и одной из постоялиц -18-летней девушки, которая принимала активное участие в издевательствах над детьми. Для одного из них пребывание в центре закончилось больницей. Сейчас 16-летний подросток в тяжелом состоянии с многочисленными ушибами и травами находится в реанимации.

#Московская область #арест #суд #СК РФ #рехаб #Анна Хоботова
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Станкостроение. Часть 4
2
Ка-32
3
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
4
Микротехнологии для большого флота
5
Стальной рембат 20-ой армии
6
Гражданское судостроение
7
Зеленодольский судостроительный
8
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
10
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 