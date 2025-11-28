МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Задержана организатор рехаба в Истре, где мучили подростков

В СК по Подмосковью сообщили, что ранее были опрошены подростки, прошедшие через реабилитационный центр, их родители и персонал учреждения.
Сергей Дьячкин 28-11-2025 15:36
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Анна Хоботова, организатор рехаба в Истре, где истязали подростков, была задержана. Об этом сообщил СК по Подмосковью в собственном Telegram-канале.

«В рамках расследования уголовного дела о совершении ряда преступлений в реабилитационном центре для подростков в Истринском муниципальном округе задержана организатор учреждения», - говорится в сообщении ведомства.

В публикации СК отмечается, что следователи уже работают с подозреваемой. Кроме этого, уже были допрошены подростки, прошедшие через реабилитационный центр. Опросили и их родителей. Также показания были взяты у работников учреждения. Следователи провели осмотр помещений и выемку улик.

Кроме того, сообщается, что была начата проверка и в отношении родителей подростков. По данным прокуратуры, некоторые из них фактически «самоустранились от исполнения родительских обязанностей». Также проверят органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, отметила прокуратура.

По данным уголовного дела, в реабилитационном центре удерживали школьников, зависимых от телефонов, компьютерных игр и запрещенных веществ. Их избивали, заставляли спать на полу, обливали холодной водой и лишали еды. Родителям, которые отдавали в месяц по 100 тысяч рублей, отправляли показательные фото. Пока одна из мам не приехала навестить сына и не обнаружила его без сознания. По информации следствия, в учреждении незаконно удерживались 24 ребенка. 

Ранее корреспондент «Звезды» Лана Иден нашла у дома, где детей избивали и морили голодом под прикрытием лечения, выдранные листы. На них подростков из реабилитационного центра заставляли писать одну и ту же фразу.

