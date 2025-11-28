МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин встретился с молодыми учеными в Кремле

На встречу с президентом пришли участники V Конгресса молодых ученых, проходившего на федеральной территории Сириус.
Ян Брацкий 28-11-2025 20:40
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Владимир Путин встретился в Кремле с молодыми учеными. Во встрече также участвуют министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и помощник президента Андрей Фурсенко. Конгресс молодых ученых - ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в нашей стране.

В этом году он стартовал 26 ноября и до сегодняшнего дня проходил на федеральной территории Сириус. Главной темой Конгресса стала «Энергия науки: от потенциала знаний к созиданию будущего».

На площадке - лучшие умы и лидеры отечественной науки. Конгресс объединил представителей ведущих школ из разных регионов, представителей бизнеса и госкорпораций, победителей конкурсов, в том числе, из-за рубежа. В дискуссионную программу юбилейного конгресса вошли более 170 мероприятий.

В сентябре этого года Владимиру Путину показали передовые достижения отечественной науки и техники в технологическом университете «Сириус» в Сочи. Среди новейших разработок растения, не требующие обработки химикатами и дающие богатый урожай, программа, помогающая бороться с генетическими заболеваниями и прочее.

#Наука #Кремль #ученые #Президент #сириус
