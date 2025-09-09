Путину продемонстрировали передовые достижения российской науки в «Сириусе»

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил научно-технологический университет «Сириус» в Сочи. Сотрудники комплекса продемонстрировали российскому лидеру передовые достижения отечественной науки и техники, а также показали работу проектной, аналитической и химической лабораторий.

Среди разработок ученых: растения, не требующие обработки химикатами и дающие беспрецедентные урожаи, программа, помогающая бороться с генетическими заболеваниями и планшет, чей экран можно гладить, как котенка. Как рассказали разработчики, ощущения от контакта с ним, как от прикосновения к настоящей кошачьей спинке.

Комплекс открыли в сентябре 2022 года по инициативе российского лидера. Он оснащен самым современным оборудованием. Десятки молодых ученых собрались там, чтобы решать задачи в различных сферах. Так, к примеру, редактирование генома позволит избавлять детей от наследственных заболеваний, таких как гемофилия или слепота.