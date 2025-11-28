МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Кабмин РФ внес на ратификацию соглашение с Индией о порядке отправки военнослужащих

Соглашение предполагает обеспечение совместных учений России и Индии, операции по доставке гуманитарной помощи и действия по ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф.
Сергей Дьячкин 28-11-2025 20:15
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости

В Госдуму внесен проект закона о ратификации соглашения о порядке направления военных формирований, кораблей и самолетов между Индией и Россией. Соответствующую инициативу правительства разместили в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

Предполагается, что проект закона ратифицирует соглашение, которое было подписано 18 февраля 2025 года в Москве. Соглашение определяет порядок направления воинских формирований, заходов в порт военных кораблей и использования воздушного пространства и аэродромов самолетами ВВС РФ и Индии. Также оно регламентирует организацию материально-технического обеспечения формирований, кораблей и самолетов государств.

Речь идет о выполнении задач в ходе совместных учений и тренировок. Кроме того, предполагаются совместные операции по доставке гуманитарной помощи и ликвидация последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф. А также и в других случаях по договоренности. Об этом говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что ратификация соглашения поможет развитию и укреплению сотрудничества между Россией и Индией в военной области. Соглашение установит упрощенный уведомительный порядок захода кораблей флотов России и Индии в порты обеих стран. И при использовании воздушного пространства и аэродромов российскими и индийскими ВВС.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин по приглашению индийского премьера Нарендры Моди 4-5 декабря посетит Индию. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что предстоящий визит является важным и «сверхбольшим».

В середине ноября Путин принимал в Кремле министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара. На встрече также присутствовала делегация высокопоставленных российских чиновников.

