Путин по приглашению Моди 4-5 декабря посетит Индию

Ранее Ушаков заявлял, что предстоящий визит президента России является важным и «сверхбольшим».
Анна Горбатова 28-11-2025 10:03
© Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин по приглашению индийского премьера Нарендры Моди 4-5 декабря посетит Индию, сообщили в Кремле. Речь идет о государственном визите.

«По приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди 4-5 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин посетит с государственным визитом Республику Индию», - говорится в сообщении.

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков рассказывал, что даты визита уже согласованы, идет финальная часть подготовки. Кремль был готов и ранее обнародовать даты, однако ждал сигнала от Нью-Дели. Ушаков заявил, что предстоящий визит президента России является важным и «сверхбольшим».

В середине ноября Путин принимал в Кремле министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара. На встрече также присутствовала делегация высокопоставленных российских чиновников.

#Индия #Путин #Кремль #Визит #моди
